Tragedia en India: estampida deja al menos 39 muertos durante mitin del actor Vijay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 39 personas murieron y más de 80 resultaron heridas durante una estampida humana registrada el sábado en un mitin político encabezado por el actor y político Vijay, en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India.
El evento tuvo lugar en la localidad de Veluswamypuram, en el distrito de Karur, donde miles de simpatizantes del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) se congregaron desde temprana hora para escuchar el mensaje de su líder. De acuerdo con medios internacionales, la aglomeración superó con creces el aforo permitido, lo que dificultó el control del flujo de personas.
El incidente se produjo cerca de las 19:40 horas, cuando la multitud comenzó a empujar en dirección al escenario principal tras la llegada del vehículo del político. La falta de salidas de emergencia, el calor extremo y las horas de espera habrían contribuido a la tragedia, según las primeras indagatorias.
En redes sociales circularon videos que muestran escenas de pánico, personas desmayadas y cuerpos tendidos en el suelo mientras equipos de emergencia intentaban brindar auxilio. Entre las víctimas se reportan mujeres y menores de edad.
El gobierno de Tamil Nadu anunció compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos, mientras que la policía local ya abrió una carpeta de investigación en contra de organizadores del evento por posible negligencia.
Joseph Vijay Chandrasekhar, conocido artísticamente como Vijay, es un actor, productor, cantante de playback y político indio, nacido el 22 de junio de 1974 en Chennai, Tamil Nadu.
Es uno de los actores mejor pagados y más influyentes de la industria Kollywood (cine en idioma tamil). Tan sólo en Instagram, suma más de 14 millones de seguidores.
Ha protagonizado más de 65 películas, con éxitos taquilleros como Thuppakki, Mersal, Master y Leo.
En febrero de 2024, Vijay fundó el partido político Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), que significa “Partido del Triunfo Tamil”.
rmr