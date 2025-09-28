Tragedia en India: estampida deja al menos 39 muertos durante mitin del actor Vijay

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 39 personas murieron y más de 80 resultaron heridas durante una estampida humana registrada el sábado en un mitin político encabezado por el actor y político Vijay, en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India.

El evento tuvo lugar en la localidad de Veluswamypuram, en el distrito de Karur, donde miles de simpatizantes del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) se congregaron desde temprana hora para escuchar el mensaje de su líder. De acuerdo con medios internacionales, la aglomeración superó con creces el aforo permitido, lo que dificultó el control del flujo de personas.