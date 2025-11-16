Tragedia en Imperial Beach: migrantes mexicanos entre las víctimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro personas fallecieron y otras cuatro fueron hospitalizadas luego de que una embarcación tipo panga naufragara frente a la costa de Imperial Beach, California, la noche del viernes. Entre los sobrevivientes, varios dijeron ser de nacionalidad mexicana, de acuerdo con autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 de la noche, cuando la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach notificó sobre una embarcación volcada cerca de Seacoast Drive. En el lugar fueron localizadas varias personas, una de ellas sin vida. Posteriormente, a la 1:45 de la madrugada, un ciudadano alertó sobre más personas en el agua, y la Guardia Costera localizó a tres más, quienes también fueron declaradas sin vida.