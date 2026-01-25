“Tragedia desgarradora”: Obama exige justicia por la muerte de Alex Pretti

Obama destacó que si bien los agentes federales tienen una labor compleja, se espera de ellos un comportamiento legal y coordinado con autoridades estatales y locales. Sin embargo, aseguró que en Minnesota ocurre lo contrario, y denunció que las recientes muertes de Alex Pretti y Renee Good son producto de un actuar “impune, cruel y sin control”.

Incluso, apuntó que las explicaciones públicas dadas por funcionarios actuales sobre los homicidios no están respaldadas por investigaciones serias y que existen videos que contradicen directamente la versión oficial.

El expresidente exhortó al gobierno federal a reconsiderar su enfoque, cooperar con las autoridades locales y evitar más caos en el país. Además, pidió a la ciudadanía continuar apoyando las protestas pacíficas en Minneapolis y otras ciudades, recordando que es deber de cada ciudadano defender las libertades básicas, exigir justicia y rendición de cuentas al gobierno.

BCT