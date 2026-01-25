“Tragedia desgarradora”: Obama exige justicia por la muerte de Alex Pretti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como una “tragedia desgarradora” el asesinato de Alex Pretti, ocurrido en Minnesota, y aseguró que este hecho debe representar una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar afiliaciones políticas, ante el creciente ataque a los valores fundamentales del país.
A través de un comunicado conjunto con la exprimera dama Michelle Obama, publicado este 25 de enero de 2026, el exmandatario arremetió contra el actuar de agentes de inmigración y fuerzas federales, a quienes señaló por aplicar tácticas que “intimidan, hostigan, provocan y ponen en riesgo a los residentes” de comunidades en Estados Unidos.
Obama destacó que si bien los agentes federales tienen una labor compleja, se espera de ellos un comportamiento legal y coordinado con autoridades estatales y locales. Sin embargo, aseguró que en Minnesota ocurre lo contrario, y denunció que las recientes muertes de Alex Pretti y Renee Good son producto de un actuar “impune, cruel y sin control”.
Incluso, apuntó que las explicaciones públicas dadas por funcionarios actuales sobre los homicidios no están respaldadas por investigaciones serias y que existen videos que contradicen directamente la versión oficial.
El expresidente exhortó al gobierno federal a reconsiderar su enfoque, cooperar con las autoridades locales y evitar más caos en el país. Además, pidió a la ciudadanía continuar apoyando las protestas pacíficas en Minneapolis y otras ciudades, recordando que es deber de cada ciudadano defender las libertades básicas, exigir justicia y rendición de cuentas al gobierno.
BCT