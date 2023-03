Trabajador de gasolinera prende fuego a cliente luego de discusión

🚨FRENTISTA ATEOU FOGO EM CLIENTE NO PARANÁ!



➡ No último sábado (18) em um posto de Curitiba, o frentista Paulo Sérgio Esperançeta, ateou fogo no cliente Caio Murilo Lopes.



📸: Reprodução internet#rdctv #noticias #jornalismo #curitiba pic.twitter.com/T9TPs14zaU