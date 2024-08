Toro mata a chavito; su mamá no lo había dejado ir a la corrida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un toro mató a un menor de 17 años de edad; el hecho pasó en Usiacurí, un municipio de Colombia, de acuerdo a RCN.

Sobre el hecho, se dijo que todo pasó en el departamento Atlántico, de dicha municipalidad, en el marco de las fiestas de la localidad.

En un video compartido en redes sociales se aprecia el momento cuando el joven, llamado Carlos Andrés Ditta, entra al ruedo donde está un toro de 400 kilos de peso.

Asimismo, se aprecia que el toro alcanza con uno de sus cuernos al menor, lo engancha y lo embiste en repetidas ocasiones.

Luego del hecho, familiares y testigos aseveraron que la ayuda para el menor herido tardó en llegar, lo que habría derivado en su muerte.

Al respecto, la madre de la víctima, Aracely Ortiz, dijo al referido medio colombiano que ella no le había dado permiso de ir, pero él no le hizo caso.

“Yo le dije ‘Carlitos, no vayas allá a buscarte una mala hora’. Él me dijo ‘no, mami, ya no voy porque no había con quién ir’”, contó.

Así pasó todo; imágenes sensibles: