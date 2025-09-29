Toro embolado se escapa durante festejo en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un toro embolado se escapó el pasado sábado durante una celebración taurina en el municipio de Jérica, España, tras romper una valla y huir hacia el campo.
De acuerdo con medios locales, el animal logró mantenerse libre durante varias horas y finalmente fue reducido el pasado domingo por la mañana, cuando las autoridades le dispararon dardos tranquilizantes para dormirlo y poder trasladarlo.
El hecho generó debate en la comunidad, pues algunas organizaciones y vecinos manifestaron su preocupación por el riesgo que representan estas prácticas, tanto para los animales como para la población.
Colectivos animalistas han solicitado al Ayuntamiento de Jérica suspender este tipo de celebraciones, conocidas como toros embolados, por considerar que ponen en riesgo a la ciudadanía, la fauna y la flora de la zona.
"Informamos que el toro ya se encuentra dentro de su camión". El Ayuntamiento de Jérica señaló únicamente que el operativo concluyó sin incidentes mayores y no ofreció más declaraciones al respecto.
BCT