Toro embolado se escapa durante festejo en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un toro embolado se escapó el pasado sábado durante una celebración taurina en el municipio de Jérica, España, tras romper una valla y huir hacia el campo.

De acuerdo con medios locales, el animal logró mantenerse libre durante varias horas y finalmente fue reducido el pasado domingo por la mañana, cuando las autoridades le dispararon dardos tranquilizantes para dormirlo y poder trasladarlo.

El hecho generó debate en la comunidad, pues algunas organizaciones y vecinos manifestaron su preocupación por el riesgo que representan estas prácticas, tanto para los animales como para la población.