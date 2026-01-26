Tormenta invernal en EU deja 21 muertos y caos en vuelos y carreteras
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte tormenta invernal que se extiende por el centro y sur de Estados Unidos ha dejado hasta el momento 21 personas fallecidas, severas afectaciones al transporte aéreo y terrestre, así como cortes de electricidad que afectan a casi un millón de hogares, informaron autoridades federales y estatales.
El fenómeno, catalogado por expertos como uno de los episodios más intensos de las últimas décadas, ha provocado intensas nevadas, hielo acumulado y temperaturas peligrosamente bajas debido a una masa de aire ártico.
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las condiciones extremas podrían prolongarse durante toda la semana, con efectos graves para la movilidad y la seguridad pública.
El estado de emergencia fue activado en al menos 20 entidades del país, incluyendo Washington D.C. y varias regiones del sur. En Texas, se reportaron tres fallecimientos, uno de ellos una adolescente de 16 años que murió durante una actividad en trineo.
En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia, mientras que en Nueva York, al menos cinco personas fueron halladas sin vida al aire libre en medio del clima gélido.
Las consecuencias también se reflejaron en los servicios básicos. Tennessee encabeza la lista de estados con más afectados por cortes de luz, con 250,000 usuarios sin energía; le siguen Misisipi con 157,000 y Luisiana con más de 123,000 hogares afectados, de acuerdo con el sitio poweroutage.us.
El transporte aéreo vivió uno de sus peores días desde la pandemia de 2020. Tan solo el domingo se reportaron más de 11,000 cancelaciones de vuelos y 17,000 retrasos, según informó el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy. Para este lunes, se anticiparon otras 2,600 cancelaciones, ante la imposibilidad de reubicar a miles de pasajeros.
Las autoridades estadounidenses han llamado a la población a permanecer en casa siempre que sea posible, proteger a personas vulnerables y mantenerse informados sobre las condiciones locales del clima.
RYE-