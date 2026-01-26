Tormenta invernal en EU deja 21 muertos y caos en vuelos y carreteras

El fenómeno, catalogado por expertos como uno de los episodios más intensos de las últimas décadas, ha provocado intensas nevadas, hielo acumulado y temperaturas peligrosamente bajas debido a una masa de aire ártico.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las condiciones extremas podrían prolongarse durante toda la semana, con efectos graves para la movilidad y la seguridad pública.