Tormenta de nieve sepulta ciudades en el este de Rusia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, enfrenta una de las nevadas más intensas de las últimas décadas, con acumulaciones de nieve que en varias zonas superan los dos metros y calles, carreteras y casas prácticamente sepultadas bajo el hielo y la nieve.

Las fuertes precipitaciones invernales, producto de sucesivas tormentas y sistemas de baja presión que impactaron la región, han colapsado el transporte y la vida cotidiana en la capital regional, Petropávlovsk-Kamchatsky, donde las autoridades han declarado el estado de emergencia.