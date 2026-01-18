Tormenta de nieve sepulta ciudades en el este de Rusia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, enfrenta una de las nevadas más intensas de las últimas décadas, con acumulaciones de nieve que en varias zonas superan los dos metros y calles, carreteras y casas prácticamente sepultadas bajo el hielo y la nieve.
Las fuertes precipitaciones invernales, producto de sucesivas tormentas y sistemas de baja presión que impactaron la región, han colapsado el transporte y la vida cotidiana en la capital regional, Petropávlovsk-Kamchatsky, donde las autoridades han declarado el estado de emergencia.
La intensidad del fenómeno, acompañada por vientos fuertes y bajas temperaturas, ha llevado a que servicios públicos como el transporte urbano y escolar se paralicen temporalmente, mientras equipos de emergencia trabajan para despejar calles y accesos.
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran vehículos y viviendas casi cubiertos por la nieve, y residentes abriendo paso a través de grandes ventisqueros con palas y maquinaria.
Autoridades y equipos de rescate continúan con labores de apoyo, incluida la remoción de nieve de techos y la asistencia a zonas residenciales más afectadas, en tanto advierten que las condiciones invernales extremas seguirán complicando las operaciones durante los próximos días.
