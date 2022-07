Tommaso Debenedetti, el presunto creador de la falsa muerte de Benedicto XVI

De acuerdo a algunos medios de comunicación Tommaso Debenedetti anheló ser redactor cultural pero como no encontró espacios en los medios de comunicación se dedicó a realizar historias y entrevistas falsas a partir del 2000 para medios de provincias italianas.

Mientras tanto, sus publicaciones en Twitter sobre el fallecimiento de una persona pública han sido contundentes que pronto inundan las redes sociales y se hacen virales, tal como este lunes sucedió con la información falsa sobre la muerte del papa emérito.

Medios como The New York Times, The Guardian o USA Today, son solo algunos los que han caído en sus trampas, y finalmente han logrado el objetivo de Tommaso Debenedetti que es mostrar lo fácil que es engañar a la prensa y la fragilidad de las redes sociales.

