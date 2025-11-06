¡Todos pagan! Así cobra una trabajadora de camión en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena hora pico y a bordo de un transporte público visiblemente abarrotado, una cobradora en Perú demostró que la creatividad y la agilidad pueden ser parte del uniforme. Sin titubear, se trepó sobre los respaldos de los pasajeros con tal de cumplir su misión: que nadie se fuera sin pagar.

Las imágenes muestran cómo, en lugar de abrirse paso entre la multitud, la cobradora opta por subir —literalmente— sobre las personas, avanzando de asiento en asiento. Aunque la situación puede parecer cómica o exagerada, también pone en evidencia las condiciones del transporte público en muchas ciudades latinoamericanas: saturación, falta de rutas suficientes y precariedad en la infraestructura.