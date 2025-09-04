Tocó el timbre por broma; murió a tiros en Houston

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una broma infantil terminó en una tragedia que ha sacudido a la comunidad latina de Houston, Texas. Julián Guzmán, un niño de apenas 11 años, murió tras recibir un disparo por la espalda luego de tocar repetidamente el timbre de una casa como parte del popular juego conocido como ding-dong ditch.

Según informes de la Policía de Houston, el hecho ocurrió la noche del sábado 30 de agosto en la zona este de la ciudad. Julián y su primo de 10 años habían salido de una fiesta familiar cercana cuando decidieron jugar a tocar timbres y huir corriendo. Sin imaginarlo, la inocente travesura tendría un desenlace fatal.

Tras la tercera ocasión en que los menores tocaron el timbre, Gonzalo León Jr., de 42 años, salió armado de su vivienda y disparó contra los niños. Una de las balas impactó a Julián por la espalda.

A pesar de haber sido trasladado de inmediato al hospital, el menor murió al día siguiente debido a la gravedad de la herida. Su primo relató que intentó arrastrarlo creyendo que no podía mover las piernas, sin saber que el daño era letal.

En la escena del crimen, la policía encontró más de 20 armas de fuego dentro del domicilio de León Jr., incluyendo rifles tipo AR-15, escopetas y granadas de humo. Las autoridades determinaron que Julián “no representaba amenaza alguna”, y calificaron el ataque como "completamente desproporcionado".

El presunto responsable es veterano de la Guardia Nacional de Texas y habría servido en Afganistán. Tras el tiroteo, huyó con su esposa y su hija de dos años a un motel en La Porte, a unos 40 kilómetros de distancia, donde fue capturado días después.

Actualmente enfrenta cargos por asesinato, aunque la fiscalía del condado de Harris evalúa reclasificar el delito como asesinato capital, lo que podría significar cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, conforme a las leyes de Texas.

Un juez impuso una fianza de 1 millón de dólares, citando el riesgo de fuga y la brutalidad del crimen.

En este caso, sin embargo, los fiscales han dejado claro que la ley no aplica, ya que Julián se encontraba huyendo cuando recibió el disparo.