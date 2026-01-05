Mundo

Tensión en Caracas: reportan ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores [VIDEO]

Sin confirmación oficial, se difunden videos de disturbios en inmediaciones del Ejecutivo venezolano
Tensión en Caracas: reportan ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores [VIDEO]
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se escucharon ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, según reportes preliminares difundidos a través de redes sociales.

Videos publicados en plataformas digitales muestran detonaciones al aire, presuntamente con municiones de alto calibre, también muestran a presuntos militares armados corriendo cerca del palacio presidencial.

Te puede interesar:
Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro
Tensión en Caracas: reportan ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores [VIDEO]

Este incidente ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez, figura del oficialismo, asumiera como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense llevada a cabo el sábado en Caracas y tres estados vecinos.

SHA

Caracas
Miraflores
captura de Maduro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com