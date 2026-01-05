Tensión en Caracas: reportan ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores [VIDEO]

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se escucharon ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, según reportes preliminares difundidos a través de redes sociales.
Videos publicados en plataformas digitales muestran detonaciones al aire, presuntamente con municiones de alto calibre, también muestran a presuntos militares armados corriendo cerca del palacio presidencial.
Este incidente ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez, figura del oficialismo, asumiera como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense llevada a cabo el sábado en Caracas y tres estados vecinos.
