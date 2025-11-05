¿También en México? Six Flags America cierra sus puertas tras 50 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 50 años de operación, el parque temático Six Flags America cerró de forma definitiva sus puertas el pasado 2 de noviembre de 2025, convirtiéndose en uno de los cierres más significativos para la cadena estadounidense de entretenimiento.
La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde la administración agradeció a las familias y visitantes que durante cinco décadas llenaron de vida sus más de 100 atracciones.
“Gracias por acompañarnos durante estos 50 años. Atesoraremos los recuerdos vividos aquí por generaciones”, publicó el parque en su mensaje de despedida.
Desde mayo de 2025 ya se había adelantado que el parque, ubicado en el estado de Maryland, enfrentaba problemas de rentabilidad, lo que llevó a la empresa a tomar la difícil decisión de cesar operaciones de manera definitiva.
Aunque originalmente se planeaba cerrar después de finalizar los eventos navideños como Christmas in the Park y el Festival del Terror, la clausura se adelantó al 2 de noviembre, sorprendiendo a miles de fans.
Además del parque principal, el cierre incluyó al parque acuático Hurricane Harbor, que se encontraba en la misma ubicación.
Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado sobre el futuro de Six Flags México, el único parque de la franquicia en Latinoamérica y uno de los más visitados de la región.
Este parque, ubicado en la Ciudad de México, ha mantenido su operación normal y continúa con eventos programados como Festival del Terror 2025 y el próximo Christmas in the Park.
