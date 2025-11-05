¿También en México? Six Flags America cierra sus puertas tras 50 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 50 años de operación, el parque temático Six Flags America cerró de forma definitiva sus puertas el pasado 2 de noviembre de 2025, convirtiéndose en uno de los cierres más significativos para la cadena estadounidense de entretenimiento.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde la administración agradeció a las familias y visitantes que durante cinco décadas llenaron de vida sus más de 100 atracciones.

“Gracias por acompañarnos durante estos 50 años. Atesoraremos los recuerdos vividos aquí por generaciones”, publicó el parque en su mensaje de despedida.

Desde mayo de 2025 ya se había adelantado que el parque, ubicado en el estado de Maryland, enfrentaba problemas de rentabilidad, lo que llevó a la empresa a tomar la difícil decisión de cesar operaciones de manera definitiva.