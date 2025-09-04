Suman más de 2 mil 200 muertos por sismo en Afganistán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán a inicios de esta semana, dejando un saldo de más de 2 mil 200 personas fallecidas y cerca de 4 mil heridos, según datos actualizados por autoridades locales y organismos internacionales.

El sismo, considerado uno de los más letales en décadas para esa nación, afectó principalmente a estructuras construidas con barro y madera, provocando el colapso de más del 98 % de las viviendas en las zonas más vulnerables.

Las autoridades talibanes, que actualmente controlan el gobierno afgano, han informado que los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, aunque las condiciones geográficas y la escasez de recursos dificultan las labores.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, más de 6 mil 700 viviendas fueron destruidas, dejando a miles de personas sin hogar en plena temporada de lluvias.

Por su parte, organismos internacionales han alertado sobre una posible crisis humanitaria, mientras que diversos países han comenzado a enviar ayuda de emergencia.

