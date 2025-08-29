Suman 200 mil deportados en primeros meses del gobierno de Trump

Estados Unidos (MiMorelia.com).- En sus primeros siete meses de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado a casi 200 mil personas, de acuerdo con datos retomados por el medio La Jornada.

El organismo responsable de estas acciones es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia federal que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración dentro del territorio estadounidense, incluyendo arrestos, detenciones y expulsiones de personas indocumentadas.

Los reportes indican que las cifras actuales colocan al ICE en camino de alcanzar su tasa de deportaciones más alta en al menos una década. Sin embargo, todavía está lejos del objetivo planteado por la administración de Trump, que busca alcanzar un millón de expulsiones por año.