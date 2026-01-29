Sujeto intenta izar bandera de EU en Groenlandia y habitantes lo impiden [VIDEO]

Nuuk, Groenlandia (MiMorelia.com).- En redes sociales comenzó a circular un video que muestra un hecho aislado ocurrido en Nuuk, capital de Groenlandia, donde un hombre intentó izar la bandera de Estados Unidos, lo que generó momentos de tensión entre los transeúntes que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con las imágenes difundidas, habitantes de la isla se acercaron para impedir el izamiento de la bandera, presuntamente en un centro cultural de la capital, mientras el incidente era grabado por personas que se encontraban en la zona.
El hecho generó debate debido al contexto político en el que se presenta, marcado por la insistencia del expresidente estadounidense Donald Trump en la adquisición de Groenlandia, tema que ha sido rechazado públicamente por autoridades y habitantes del territorio.
Cabe destacar que a finales de 2024, el Parlamento de Dinamarca aprobó una ley que prohíbe el uso de insignias extranjeras, como medida para proteger la soberanía danesa, a la cual pertenece Groenlandia.
Sobre el incidente, algunos medios internacionales señalan que el hombre habría sido detenido, mientras que otros reportan que la policía continúa investigando los hechos ocurridos en Nuuk. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre sanciones o cargos.
Asimismo, se reporta que el momento de tensión no escaló a enfrentamientos físicos entre el hombre y los testigos que se encontraban en el sitio.
El video provocó reacciones encontradas en redes sociales y reavivó el debate sobre la soberanía de la isla, en un contexto donde habitantes de Groenlandia han salido a manifestarse bajo la consigna de “Groenlandia no está a la venta”.
mrh