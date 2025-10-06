Subway surfing: el reto viral que mató a dos adolescentes en NY

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos adolescentes fueron encontradas sin vida la madrugada del sábado sobre el techo de un vagón del metro de Nueva York, en un posible caso de subway surfing, una peligrosa práctica impulsada por retos virales en redes sociales.

El hallazgo ocurrió en la estación Marcy Avenue, en Brooklyn, alrededor de las 3:00 a.m. Elementos de primeros auxilios intentaron reanimarlas, pero las declararon muertas en el lugar, reportaron medios internacionales.