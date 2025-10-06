Subway surfing: el reto viral que mató a dos adolescentes en NY

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos adolescentes fueron encontradas sin vida la madrugada del sábado sobre el techo de un vagón del metro de Nueva York, en un posible caso de subway surfing, una peligrosa práctica impulsada por retos virales en redes sociales.
El hallazgo ocurrió en la estación Marcy Avenue, en Brooklyn, alrededor de las 3:00 a.m. Elementos de primeros auxilios intentaron reanimarlas, pero las declararon muertas en el lugar, reportaron medios internacionales.
Las jóvenes fueron localizadas inconscientes sobre el techo del último vagón de un tren que acababa de cruzar el Puente de Williamsburg desde Manhattan. Las autoridades aún no han revelado sus identidades ni edades, pero confirmaron que ya se notificó a las familias.
La práctica del subway surfing consiste en subirse a la parte exterior —habitualmente sobre el techo— de trenes en movimiento, grabar videos y compartirlos en redes sociales. Aunque esta actividad no es nueva, ha cobrado popularidad entre adolescentes gracias a plataformas digitales.
En respuesta, la policía de Nueva York ha intensificado las medidas para frenar esta peligrosa tendencia. Entre las acciones están la vigilancia aérea, la aplicación de sanciones más severas, campañas informativas en las estaciones, así como el apoyo a familias para concientizar a los jóvenes.
BCT