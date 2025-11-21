¿Soltero a los 25? En Dinamarca te cubren de canela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dinamarca mantiene intacta una antigua celebración que mezcla ritos y diversión. Las especias se convierten en el centro de elaboradas e inesperadas sorpresas grupales.
El origen de este peculiar rito no está del todo claro, pero se cree que proviene de la costumbre de arrojar pimienta a los solteros de 30 años, una práctica que, según Business Insider, “se remonta a cientos de años atrás, cuando los vendedores de especias se quedaban solteros porque viajaban mucho”. En algún momento, la gente decidió adelantar la celebración a los 25 años, usando canela en lugar de pimienta.
No se trata de un simple espolvoreo: en muchas ocasiones, se usa un soplador de hojas o incluso un extintor de polvo para asegurarse de que la persona quede completamente cubierta. Además, hay quienes salpican con agua al cumpleañero antes de arrojarle la especia, lo que hace que la canela se adhiera mejor.
El uso de la canela en lugar de la pimienta para los 25 años no tiene una explicación clara. Brugsen señala que algunos creen que “la gente no quería esperar cinco años más hasta el cumpleaños número 30”. Business Insider, por su parte, vincula la práctica con los antiguos comerciantes de especias que solían permanecer solteros.
En la actualidad, la práctica sigue viva en Dinamarca, aunque las calles suelen quedar cubiertas de canela en ciertas épocas, lo que puede ser molesto para algunos. A pesar de ello, la mayoría de los jóvenes la acepta con humor, ya que no se considera una humillación, sino una excusa para celebrar y reírse con amigos.
RPO