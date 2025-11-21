¿Soltero a los 25? En Dinamarca te cubren de canela

El origen de este peculiar rito no está del todo claro, pero se cree que proviene de la costumbre de arrojar pimienta a los solteros de 30 años, una práctica que, según Business Insider, “se remonta a cientos de años atrás, cuando los vendedores de especias se quedaban solteros porque viajaban mucho”. En algún momento, la gente decidió adelantar la celebración a los 25 años, usando canela en lugar de pimienta.

No se trata de un simple espolvoreo: en muchas ocasiones, se usa un soplador de hojas o incluso un extintor de polvo para asegurarse de que la persona quede completamente cubierta. Además, hay quienes salpican con agua al cumpleañero antes de arrojarle la especia, lo que hace que la canela se adhiera mejor.