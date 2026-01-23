Sofá secándose al sol termina triturado por camión de basura, en Brasil

Maceió, Brasil (MiMorelia.com).- Una señora residente del barrio Jacintinho decidió lavar su sofá y dejarlo secar al sol en la acera. Sin embargo, la tarde dio un giro inesperado: el camión de la basura pasó por la calle y el mueble fue recogido como cualquier bolsa de desechos, convirtiéndose en un recuerdo triturado en segundos.

El incidente quedó registrado en video, las imágenes muestran a la señora limpiando a fondo el sofá, empapando los asientos y brazos con manguera, y luego dejándolo al sol antes de salir al mercado.

Al regresar, la sorpresa fue mayúscula: el sofá ya no estaba. El camión compactador había cumplido su labor.

La señora publicó el suceso en sus historias de redes sociales, asegurando que no planea tomar acciones legales contra los trabajadores de limpieza, quienes siempre han trabajado con amabilidad en la zona.