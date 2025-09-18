Sismo de magnitud 7.8 se registra en Rusia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte sismo de magnitud 7.8 se registró la tarde de este jueves en la península de Kamchatka, Rusia, de acuerdo al Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico ocurrió cerca de la costa este de Kamchatka a las 18:58 horas, tiempo de Greenwich, es decir, a las 12:58 horas, tiempo del centro de México.

Minutos después del evento, el Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami dirigida a la región de Alaska, particularmente al oeste de las islas Aleutianas, un archipiélago ubicado entre el océano Pacífico norte y el mar de Bering.