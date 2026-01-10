Sin Maduro, con Pemex: Cuba recibe ayuda energética desde México

Ambas embarcaciones llegaron en un contexto crítico para Cuba, que enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias en diversas regiones del país, ante la incertidumbre sobre la continuidad de Venezuela como su principal proveedor de petróleo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La isla atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, marcada por constantes fallas en sus antiguas centrales termoeléctricas y la escasez de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario.

En el último año, el sistema eléctrico cubano ha registrado cinco apagones generales y varias fallas parciales.

Los 86 mil barriles enviados por Pemex equivalen a poco más del déficit diario de petróleo que enfrenta la isla, la cual requiere aproximadamente 110 mil barriles diarios para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los cuales solo 40 mil provienen de producción nacional.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60% del combustible consumido es importado, y de ese total, el 65% se destina a las termoeléctricas.

Estudios independientes han estimado que casi la mitad del combustible que necesita Cuba proviene de importaciones desde Venezuela, México y, en menor medida, Rusia. No obstante, los envíos venezolanos han disminuido en los últimos años, pasando de cerca de 50 mil barriles diarios a un promedio de entre 10 mil y 30 mil desde 2024.

Las recientes acciones de Estados Unidos, incluyendo la intercepción de buques sancionados y el anuncio del expresidente Donald Trump sobre un “control total” de las ventas de petróleo venezolano, han puesto a La Habana en una posición energética aún más vulnerable.

Trump declaró que el Gobierno cubano está “a punto de caer” sin el crudo venezolano, a lo que el Ejecutivo de la isla respondió afirmando que los cubanos están “dispuestos” a dar sus vidas.

