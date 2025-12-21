Sentencias históricas en El Salvador: dictan prisión perpetua para miembros de la MS-13

La Fiscalía detalló que las sentencias se basan en crímenes cometidos entre 2014 y 2022, entre ellos el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes. Las actividades delictivas se concentraban en el departamento de La Libertad, donde los pandilleros establecieron bases de operación.

Si bien la estrategia ha reducido los índices de homicidio en el país centroamericano, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Desde el inicio del régimen, se han reportado al menos 454 muertes en cárceles, según la organización Socorro Jurídico Humanitario.

Pese a las críticas internacionales, la política de seguridad salvadoreña ha comenzado a influir en otros gobiernos de la región. Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su interés en replicar el modelo de Bukele e incluso construir una megacárcel inspirada en el Cecot, símbolo del combate antipandillas en El Salvador.