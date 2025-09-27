Seattle y San Francisco podrían quedar fuera del Mundial 2026: Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco menos de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al señalar que algunas ciudades sede del torneo podrían quedar fuera si no garantizan condiciones adecuadas de seguridad para equipos y aficionados.
Durante una reciente declaración, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por la situación en algunas sedes como Seattle y San Francisco, las cuales calificó como “inseguras” y controladas por “extremistas de izquierda”, sugiriendo que se revisen antes de confirmar su participación como anfitrionas del evento deportivo más importante del planeta.
“Hay ciudades que, a mi parecer, no ofrecen garantías para un evento de este nivel. Si no cumplen los estándares de seguridad, podrían perder la sede”, advirtió Trump.
Estados Unidos es uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto con México y Canadá. Las 11 ciudades estadounidenses confirmadas para albergar partidos son:
Atlanta
Boston
Dallas
Houston
Kansas City
Los Ángeles
Miami
Nueva York/Nueva Jersey
Filadelfia
Seattle
San Francisco
Sin embargo, Trump sugirió que las dos últimas podrían ser excluidas, abriendo la posibilidad de que los partidos programados para esas ciudades sean reubicados en otras sedes que, según él, ofrezcan mejores condiciones de seguridad.
En contraste, las tres sedes mexicanas —Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA)— y las canadienses Vancouver y Toronto, no han sido objeto de observaciones públicas por parte del mandatario estadounidense ni de otras autoridades.
Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a posibles cambios en la planificación de las sedes.
mrh