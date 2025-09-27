Seattle y San Francisco podrían quedar fuera del Mundial 2026: Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco menos de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al señalar que algunas ciudades sede del torneo podrían quedar fuera si no garantizan condiciones adecuadas de seguridad para equipos y aficionados.

Durante una reciente declaración, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por la situación en algunas sedes como Seattle y San Francisco, las cuales calificó como “inseguras” y controladas por “extremistas de izquierda”, sugiriendo que se revisen antes de confirmar su participación como anfitrionas del evento deportivo más importante del planeta.

“Hay ciudades que, a mi parecer, no ofrecen garantías para un evento de este nivel. Si no cumplen los estándares de seguridad, podrían perder la sede”, advirtió Trump.