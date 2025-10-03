Sean "Diddy" es condenado a más de 4 años de prisión por delitos vinculados a prostitución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Este viernes 3 de octubre, el rapero Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por delitos relacionados con el transporte con fines de prostitución. La resolución fue dictada por el juez federal Arun Subramanian tras un juicio de ocho semanas en Estados Unidos.

Durante el proceso judicial, se presentaron testimonios de exasistentes del artista, agentes federales y personalidades como la cantante Dawn Richard. Las acusaciones se centraron en dos víctimas: la cantante Cassie Ventura y otra mujer identificada bajo el seudónimo de Jane Roe.

Previo a la sentencia, el equipo legal de Combs, encabezado por Marc Agnifilo, solicitó anular los cargos o realizar un nuevo juicio, petición que fue rechazada. En contraste, la Fiscalía pidió una pena de 11 años de prisión, argumentando la gravedad de los hechos.

Antes de la resolución, Combs ofreció disculpas públicas, en particular a Cassie Ventura, con quien sostuvo una relación durante varios años:

“Perdí el respeto por mí mismo. He sido humillado y destrozado hasta la médula. [...] Me redujeron a la nada”, expresó ante la corte.

Asimismo, se dirigió a su comunidad afroamericana:

“Como personas de color, podemos tener nuestros propios negocios, cuidar de nuestras comunidades, [...] crear nuestra propia riqueza. Esa era mi misión. Me perdí. [...] Pido disculpas por decepcionarlos.”