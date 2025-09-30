Sean Combs enfrentaría más de una década tras las rejas

Los fiscales aseguran que Combs organizaba eventos prolongados que involucraban el consumo de drogas y actos sexuales forzados, lo cual constituye una violación a la Ley Mann, una normativa federal estadounidense que prohíbe el transporte interestatal de personas con fines de prostitución.

La caída de Diddy —uno de los nombres más influyentes del entretenimiento afroamericano— ha marcado un punto de inflexión en la industria musical. Para muchos, representa una señal clara de que el poder y la fama ya no garantizan impunidad.

La defensa del artista, por su parte, ha solicitado una sentencia reducida de máximo 14 meses, argumentando que el rapero ha cumplido ya casi 13 meses en prisión y que ha demostrado “cambios positivos” en su conducta. Además, han señalado que el consumo excesivo de drogas influyó en su comportamiento violento.

La audiencia de sentencia está programada para este viernes. Cada uno de los cargos por los que fue declarado culpable podría conllevar hasta 10 años de prisión, lo que coloca en manos del juez una decisión crucial que podría marcar el final —o el renacimiento— de una figura clave en la cultura popular de los últimos 30 años.