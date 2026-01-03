“Se violó el derecho internacional”: ONU advierte sobre precedente peligroso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este sábado su profunda alarma ante la escalada del conflicto en Venezuela, que culminó con un operativo militar de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro.
La postura fue emitida a través de un comunicado oficial firmado por su portavoz, Stéphane Dujarric, y difundido en redes sociales y el portal de la ONU.
“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso”, señala la declaración.
Guterres enfatizó que “no se han respetado las normas del derecho internacional”, y reiteró la necesidad de que todos los actores se apeguen a la Carta de las Naciones Unidas.
“El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”, subraya el comunicado.
Ante el clima de tensión política y militar en Venezuela, la ONU hizo un llamado urgente a un diálogo inclusivo, donde se respeten los derechos humanos y el estado de derecho.
“El Secretario General llama a todos los actores en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo”, indicó el portavoz.
BCT