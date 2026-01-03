“Se violó el derecho internacional”: ONU advierte sobre precedente peligroso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este sábado su profunda alarma ante la escalada del conflicto en Venezuela, que culminó con un operativo militar de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

La postura fue emitida a través de un comunicado oficial firmado por su portavoz, Stéphane Dujarric, y difundido en redes sociales y el portal de la ONU.

“Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso”, señala la declaración.