Se rompe la paz en Gaza: Israel reanuda ataques aéreos tras dos semanas de tregua

Gaza (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, se rompió oficialmente la paz en Gaza, tras la orden del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para reanudar los ataques aéreos sobre el territorio palestino. Este anuncio marcó el fin de una tensa tregua de dos semanas, alcanzada con la mediación del presidente Donald Trump, luego de más de dos años de conflicto.
De acuerdo con un reporte de la BBC, poco después del anuncio, aviones de combate israelíes fueron avistados sobre Jerusalén, llevando a cabo los primeros ataques en Gaza. Un vocero de los servicios de protección civil palestinos en Gaza confirmó que el ataque aéreo resultó en tres palestinos muertos y varios heridos en las ciudades de Deir al Balah y Jan Yunis.
El acuerdo de paz entre Israel y Gaza había entrado en vigor el 10 de octubre de 2025, luego de semanas de mediación por parte del entonces presidente estadounidense, Donald Trump. La tregua había sido recibida como una señal de esperanza, pero ahora, con la reanudación de los ataques, la situación se vuelve aún más incierta.
Según el gobierno israelí, el acuerdo de paz fue violado por Hamás, quien, según las autoridades israelíes, entregó un ataúd vacío como parte de la entrega de los rehenes, algo que había sido estipulado en los términos del acuerdo. La exigencia israelí era que Hamás entregara los rehenes vivos y muertos en su poder.
Por otro lado, Hamás rechazó estas acusaciones, asegurando que Israel estaba utilizando "falsos pretextos" para justificar la reanudación de los ataques. El movimiento palestino insistió en que ha mantenido su compromiso de alto al fuego y denunció que Israel está obstaculizando los esfuerzos para la entrega de cuerpos y rehenes, tal como lo estipulaba el pacto de paz.
La paz en la región, que había sido vista como una oportunidad para aliviar las tensiones entre ambos pueblos, ahora parece estar nuevamente en peligro. Con el retorno de las hostilidades, las perspectivas de una resolución pacífica a corto plazo parecen cada vez más distantes, mientras las víctimas y los heridos continúan sumándose a esta tragedia prolongada.
mrh