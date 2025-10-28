Se rompe la paz en Gaza: Israel reanuda ataques aéreos tras dos semanas de tregua

Gaza (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, se rompió oficialmente la paz en Gaza, tras la orden del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para reanudar los ataques aéreos sobre el territorio palestino. Este anuncio marcó el fin de una tensa tregua de dos semanas, alcanzada con la mediación del presidente Donald Trump, luego de más de dos años de conflicto.

De acuerdo con un reporte de la BBC, poco después del anuncio, aviones de combate israelíes fueron avistados sobre Jerusalén, llevando a cabo los primeros ataques en Gaza. Un vocero de los servicios de protección civil palestinos en Gaza confirmó que el ataque aéreo resultó en tres palestinos muertos y varios heridos en las ciudades de Deir al Balah y Jan Yunis.