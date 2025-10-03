Sarah Mullally, primera mujer en liderar la Iglesia de Inglaterra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en casi 500 años, la Iglesia de Inglaterra será liderada por una mujer. Este viernes, Sarah Mullally, actual obispa de Londres, fue nombrada Arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la autoridad de la Iglesia Anglicana.

La elección de Mullally marca un hito histórico, siendo la primera vez que una mujer asume este cargo desde que la institución fue fundada. Su designación se produce diez años después de que la Iglesia de Inglaterra permitiera la ordenación de mujeres como obispas, en 2014.

Aunque su nombramiento ya fue confirmado por el Sínodo General, su entronización oficial ocurrirá en enero de 2026, tras la aprobación del rey Carlos III.