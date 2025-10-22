Sanae Takaichi, primera mujer en la historia de Japón como primera ministra; promete mejorar relación con EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Japón tiene por fin a su primera mujer al frente del Ejecutivo, después de que Sanae Takaichi fuera elegida el 21 de octubre de 2025 como primera ministra, tras una votación en el Parlamento.

Su nombramiento llega después de la renuncia de Shigeru Ishiba y su gabinete, lo que pone fin a un vacío político de tres meses en el país.

Takaichi, quien pertenece al Partido Liberal Democrático, asume el cargo en un momento clave para Japón, después de una derrota electoral significativa en julio, que dejó al país sumido en disputas internas.

La nueva mandataria sustituye a Ishiba, quien había quedado al frente tras la dimisión de Shinzō Abe en 2020, pero cuya gestión no logró estabilizar el panorama político japonés.