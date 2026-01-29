Sagrada Familia: 134 años después, Barcelona celebra su torre final

El proyecto nació del librero barcelonés Josep Maria Bocabella i Verdaguer, inspirado por su fe y por un viaje a Loreto. Gaudí asumió la dirección del templo con 31 años, introduciendo cambios profundos que transformaron el diseño inicial neogótico en una obra de innovación arquitectónica, con bóvedas más altas, ventanas luminosas y escaleras de caracol que conectan todos los niveles.

Actualmente, 17 de las 18 torres están terminadas. La inauguración de la torre de Jesús marcará el centenario de la muerte de Gaudí, acompañado de más de 70 eventos entre conferencias, homenajes y actos religiosos. Aun con avances significativos, la fachada de la Gloria y la conexión con el Metro son los retos restantes, mientras que la Sacristía y otras intervenciones se completarán en la próxima década.