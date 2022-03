Rusos atacan vecindario de michoacano en Ucrania

Todavía el pasado jueves Aldair Mimbela envió un mensaje a quienes han estado pendientes de sus publicaciones, por lo que mencionó que algunas personas han creado cuentas falsas en redes sociales para pedir dinero a su nombre, “Jamás les voy a pedir dinero personalmente, por si alguien les llega a pedir, alguien de mis perfiles falsos que han hecho por ahí, no sé, los mismos mexicanos o latinoamericanos. Por favor, no me envíen dinero, yo no ocupo dinero, estamos bien”, además afirmó que todavía vivían en su casa “tenemos techo, tenemos comida”, y aseguró que estaban cocinado para aquellas personas que tenían problemas con sus suministros. Hasta el momento se desconoce su situación actual.