Rusia cierra filas con Venezuela ante presión de Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando muchos ya pronostican el ocaso del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Putin marca distancia y deja claro: su aliado en Caracas no está solo.

La afirmación no llegó a través de un mensaje público estruendoso, sino mediante una llamada telefónica que se realizó el 11 de diciembre y fue confirmada por la cancillería rusa. Según el comunicado, el presidente de Rusia reiteró a Maduro su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su apoyo a las políticas del mandatario sudamericano, destacando su “defensa de la soberanía” frente a “la creciente presión externa”.

Desde Moscú, el mensaje fue más que claro: Rusia no sólo respalda a Venezuela políticamente, sino que está lista para fortalecer su cooperación económica, energética y financiera, en el marco del reciente Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación.

Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, mantiene su política de presión contra el régimen venezolano. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha autorizado ataques a embarcaciones que operan en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el “narcoterrorismo”.

Con este intercambio diplomático y militar de fondo, el mundo observa cómo Venezuela se convierte nuevamente en un epicentro de tensiones internacionales. ¿Logrará Putin prolongar la estabilidad de su aliado?