Robert Morris, exasesor espiritual de Trump, condenado por abuso sexual infantil

Además, el exlíder religioso deberá registrarse como delincuente sexual y pagar una indemnización de 250 mil dólares a la víctima, según informaron las autoridades.

Los abusos comenzaron en 1982, cuando la víctima tenía 12 años y Morris trabajaba como evangelista itinerante en la localidad de Hominy, Oklahoma. Los hechos se prolongaron durante cuatro años, según la declaración judicial.

Morris fundó en el año 2000 la Iglesia Gateway, ubicada en Southlake, Texas, considerada una de las mayores megaiglesias del país. También integró la junta asesora evangélica del expresidente Donald Trump durante su mandato. En meses recientes, renunció a su cargo pastoral tras las acusaciones en su contra.

Tras conocerse la sentencia, la víctima, identificada como Cindy Clemishire, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que expresó:

“Gracias a mi increíble familia por nunca renunciar a la justicia. Gracias al Estado de Oklahoma por hacerla realidad. Este ha sido un largo camino que nos ha traído dolor, vergüenza y angustia. Pero ayer, mi familia y yo vimos que la justicia prevalecía y experimentamos la fidelidad de Dios”.