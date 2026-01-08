Revelan video de momento en que agente de ICE mata a mujer en redada, en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, falleció el pasado miércoles en Minneapolis, Estados Unidos, tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el contexto de una redada antiinmigración en el estado de Minnesota.
De acuerdo al diario The Minnesota Star Tribune, los hechos ocurrieron en medio de una protesta, cuando la víctima —ciudadana estadounidense— fue señalada por autoridades como participante en un intento de agresión contra los agentes.
Según declaraciones oficiales de Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría intentado atropellar a elementos del ICE, lo que llevó a uno de ellos a realizar disparos “en defensa propia y de sus compañeros”, calificando el hecho como un “acto de terrorismo interno”.
Horas más tarde, el presidente Donald Trump se pronunció desde su red Truth Social, acusando a la víctima de “resistirse” y responsabilizando a la “izquierda radical” por lo ocurrido.
Por último, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se trasladó a la ciudad para ofrecer una rueda de prensa, en la que respaldó la actuación del agente, argumentando que la fallecida había acosado a los funcionarios mientras intentaban realizar una detención.
