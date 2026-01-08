Revelan video de momento en que agente de ICE mata a mujer en redada, en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, falleció el pasado miércoles en Minneapolis, Estados Unidos, tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el contexto de una redada antiinmigración en el estado de Minnesota.

De acuerdo al diario The Minnesota Star Tribune, los hechos ocurrieron en medio de una protesta, cuando la víctima —ciudadana estadounidense— fue señalada por autoridades como participante en un intento de agresión contra los agentes.