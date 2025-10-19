Revelan lista de joyas robadas del Museo del Louvre de París; Macron promete justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ministerio de Cultura de Francia dio a conocer el listado oficial de las piezas patrimoniales robadas durante el asalto ocurrido en las primeras horas de este domingo en el Museo del Louvre, específicamente en la Galería de Apolo, que resguarda la colección real de joyas y los diamantes de la Corona.
A través de un comunicado, se informó que dos vitrinas de alta seguridad fueron vulneradas durante el atraco, en el que los delincuentes sustrajeron joyas históricas vinculadas a emperatrices y reinas francesas. Entre los objetos robados se encuentran:
Diadema perteneciente a la reina María Amelia y a la reina Hortensia
Collares y aretes del juego de zafiros de ambas reinas
Collar y pendientes en esmeraldas de la emperatriz María Luisa
Un broche tipo relicario
Diadema de la emperatriz Eugenia
Un gran broche en forma de nudo de corsage, también de la emperatriz Eugenia
Las autoridades confirmaron que, gracias a la rápida intervención de los agentes del museo, los asaltantes abandonaron parte del botín antes de huir, entre ellas una corona perteneciente a la emperatriz Eugenia, ya resguardada nuevamente.
Tras los hechos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque al considerar que se atentó contra el patrimonio cultural de la nación.
“El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia”, declaró el mandatario en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París", agregó.
Macron también reafirmó que el proyecto "Louvre-Nouvelle Renaissance", lanzado en enero, contempla una mejora integral en los sistemas de seguridad del recinto.
“Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, añadió.
La investigación continúa abierta bajo la supervisión de la Brigada de Represión del Bandolerismo de París.
