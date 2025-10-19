Revelan lista de joyas robadas del Museo del Louvre de París; Macron promete justicia

Tras los hechos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque al considerar que se atentó contra el patrimonio cultural de la nación.

“El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia”, declaró el mandatario en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París", agregó.

Macron también reafirmó que el proyecto "Louvre-Nouvelle Renaissance", lanzado en enero, contempla una mejora integral en los sistemas de seguridad del recinto.

“Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, añadió.