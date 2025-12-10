Residencia en EE.UU. por un millón de dólares: así es la nueva Trump Gold Card

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un programa migratorio anunciado recientemente permite a ciudadanos extranjeros obtener la residencia legal en Estados Unidos mediante un proceso acelerado, a través de una visa conocida como la Tarjeta Dorada de Trump (Trump Gold Card).
De acuerdo con el portal oficial del programa, para ser considerado elegible, el solicitante debe pagar una tarifa de procesamiento no reembolsable de 15 mil dólares estadounidenses al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y posteriormente realizar una donación de 1 millón de dólares una vez que se apruebe su historial de antecedentes. Esta contribución debe demostrar que el solicitante puede proporcionar un “beneficio sustancial” a Estados Unidos.
"Una vez aprobada la solicitud, una Tarjeta Dorada Trump estará disponible para su uso en los 50 estados y territorios", se detalla en el portal web donde se promueve esta opción de migración.
Además de la Tarjeta Dorada, se anunció una versión aún más exclusiva: la Tarjeta Trump Platinum, que permitirá a los beneficiarios permanecer hasta 270 días al año en EE.UU. sin estar sujetos a impuestos por ingresos generados fuera del país. Este producto aún no ha sido lanzado, pero ya cuenta con una lista de espera activa. El costo estimado será de 5 millones de dólares estadounidenses.
Según el portal, quienes hayan estado previamente sujetos a impuestos sobre ingresos globales en EE.UU. (como ciudadanos o residentes permanentes) no podrán solicitar esta modalidad.
Ambas tarjetas están ligadas a procesos de visa EB-1 o EB-2, utilizadas comúnmente para personas con habilidades extraordinarias o profesionales con grado avanzado y patrocinio empresarial. Estas visas están sujetas a disponibilidad y los solicitantes deben cumplir con los requisitos de admisibilidad que establece el Departamento de Estado de EE.UU.
El proceso incluye una solicitud en línea, el pago inicial, revisión de antecedentes, entrevistas y exámenes médicos. Para obtener más detalles sobre los tiempos de espera y disponibilidad por país, el sitio remite al Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE.UU.
El programa permite incluir al cónyuge e hijos solteros menores de 21 años dentro de la solicitud, siempre que se cubran tarifas y donaciones adicionales por cada integrante.
