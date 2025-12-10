Residencia en EE.UU. por un millón de dólares: así es la nueva Trump Gold Card

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un programa migratorio anunciado recientemente permite a ciudadanos extranjeros obtener la residencia legal en Estados Unidos mediante un proceso acelerado, a través de una visa conocida como la Tarjeta Dorada de Trump (Trump Gold Card).

De acuerdo con el portal oficial del programa, para ser considerado elegible, el solicitante debe pagar una tarifa de procesamiento no reembolsable de 15 mil dólares estadounidenses al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y posteriormente realizar una donación de 1 millón de dólares una vez que se apruebe su historial de antecedentes. Esta contribución debe demostrar que el solicitante puede proporcionar un “beneficio sustancial” a Estados Unidos.

"Una vez aprobada la solicitud, una Tarjeta Dorada Trump estará disponible para su uso en los 50 estados y territorios", se detalla en el portal web donde se promueve esta opción de migración.

Además de la Tarjeta Dorada, se anunció una versión aún más exclusiva: la Tarjeta Trump Platinum, que permitirá a los beneficiarios permanecer hasta 270 días al año en EE.UU. sin estar sujetos a impuestos por ingresos generados fuera del país. Este producto aún no ha sido lanzado, pero ya cuenta con una lista de espera activa. El costo estimado será de 5 millones de dólares estadounidenses.