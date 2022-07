Rescatan a familia que había estado secuestrada 17 años por el propio padre

William Oliveira, capitán de la Policía Militar, relató que las víctimas estuvieron casi dos décadas en una pequeña habitación de cemento, sin agua potable, sin circulación de aire y con heces.

"Dijo que no veía la luz del día desde hace 17 años, era la primera vez en todo ese tiempo, y decía que sentía dolor por la luz del sol. Le ofrecimos agua, le pregunté si había comido alguna cosa y si quería comer, dijo que no. Decía 'no, no puedo comer, no nos deja comer sin su autorización'", señaló Oliveira.

El oficial le explicó que eso ya no era necesario porque el agresor ya estaba detenido, pero la mujer aún así no quiso comer. Medios señalan que quizá todavía no comprendía que había sido rescatada.

En tanto, el sujeto será acusado de los delitos de secuestro, tortura, malos tratos y agresiones.

