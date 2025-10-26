Reportan detención de dos por el robo de joyas del Museo del Louvre, en París

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades francesas detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en el robo de joyas del Museo del Louvre, ocurrido hace pocos días en París, y cuyo daño patrimonial asciende a 88 millones de euros, poco más de 1,600 millones de pesos mexicanos.
De acuerdo con medios internacionales como The Guardian y Le Monde, uno de los detenidos fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo sospechoso fue arrestado en el departamento de Seine-Saint-Denis, en la región metropolitana de París.
Aunque las autoridades han logrado identificar a parte de los responsables, hasta el momento no se ha informado de la recuperación de las joyas sustraídas, entre las que se encontraban piezas pertenecientes a la colección de la corona francesa.
El robo, calificado por la prensa como “de película”, fue perpetrado en apenas cuatro minutos, en una zona del museo que se encontraba temporalmente cerrada por renovación. Las investigaciones continúan abiertas, y la Fiscalía de París no descarta la participación de más personas.
El Museo del Louvre es uno de los recintos culturales más importantes del mundo, y resguarda miles de piezas históricas, entre ellas la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
