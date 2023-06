Renata Rojas, la mexicana que bajó en el sumergible Titán a conocer el Titanic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La oceanógrafa mexicana Renata Rojas, es una de las 14 mujeres que han bajado a las profundidades del Océano Atlántico Norte para ver los restos del “Titanic”.

La mexicana forma parte del equipo de la empresa OceanGate Expeditions, que desde hace unos días ha sido sumamente criticada luego de que el sumergible donde viajaban 5 personas implosionó poco antes de hacer el recorrido por los restos del transatlántico

El descenso de Renata a casi 4 mil metros de profundidad fue un éxito, pero para eso pasaron 40 años, la mexicana contó en una entrevista con Meredith Garofalo, que desde pequeña comenzó a bucear y a partir de ese momento nació su deseo de llegar hasta los restos del Titanic, por lo que trazó un plan.

Sus estudios la llevaron a que pudiera conocer el navío que se hundió en 1912, en donde murieron mil 500 personas.

“No soy millonaria, así que he estado ahorrando dinero durante mucho tiempo. No tengo auto, no tengo hijos y todas esas decisiones eran porque quería ir al Titanic”.

Renata Rojas abordó el sumergible Titán de la empresa OceanGate, el 19 de junio de 2022, hace un año, “Estoy llorando, lo logramos, finalmente lo logramos”, dijo la mexicana.