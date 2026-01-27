Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche, su punto más crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Boletín de los Científicos Atómicos anunció este 27 de enero de 2026 que el Reloj del Juicio Final se ubicó a solo 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano al “fin del mundo” desde su creación hace casi ocho décadas.
La decisión fue dada a conocer tras la evaluación de los riesgos globales acumulados durante el último año, los cuales —advirtieron los expertos— se han intensificado de manera simultánea y sin precedentes.
Creado en 1947, el Reloj del Juicio Final funciona como una advertencia científica y política. La medianoche simboliza la destrucción de la civilización humana por causas provocadas por el propio ser humano, como guerras nucleares, colapso ambiental o fallas tecnológicas graves.
El comité internacional detectó un deterioro acelerado del entorno global, derivado de varios factores combinados:
Expansión de arsenales nucleares y debilitamiento de tratados de desarme
Falta de avances reales y verificables contra el cambio climático
Escalada de posturas nacionalistas y conflictos geopolíticos
Riesgos asociados a la inteligencia artificial y la desinformación masiva
La medición la realiza un comité internacional integrado por científicos, analistas y premios Nobel, quienes evalúan evidencia científica, militar y política. El resultado no representa una predicción exacta, sino una señal de riesgo basada en el consenso experto.
Alexandra Bell advirtió sobre el fracaso del liderazgo global para reducir las amenazas existentes; Daniel Holz señaló un incremento del comportamiento agresivo entre potencias internacionales, mientras que la periodista María Ressa alertó sobre la crisis del periodismo y la erosión de la verdad.
Los científicos subrayaron que el avance no es irreversible. Entre las acciones urgentes señalaron la cooperación internacional efectiva, la renovación de acuerdos de desarme nuclear, políticas climáticas verificables y una regulación ética de la inteligencia artificial.
“El fin del mundo no es inevitable, pero cada segundo perdido aumenta el riesgo”, concluyeron.
mrh