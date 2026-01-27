Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche, su punto más crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Boletín de los Científicos Atómicos anunció este 27 de enero de 2026 que el Reloj del Juicio Final se ubicó a solo 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano al “fin del mundo” desde su creación hace casi ocho décadas.

La decisión fue dada a conocer tras la evaluación de los riesgos globales acumulados durante el último año, los cuales —advirtieron los expertos— se han intensificado de manera simultánea y sin precedentes.

Creado en 1947, el Reloj del Juicio Final funciona como una advertencia científica y política. La medianoche simboliza la destrucción de la civilización humana por causas provocadas por el propio ser humano, como guerras nucleares, colapso ambiental o fallas tecnológicas graves.

¿Por qué se acercó tanto este año?

El comité internacional detectó un deterioro acelerado del entorno global, derivado de varios factores combinados: