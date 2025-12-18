Regalo de cumpleaños se convierte en prueba de infidelidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven que, al querer sorprender a su novia con un costoso iPhone en su cumpleaños, terminó exhibiendo una verdad mucho más dolorosa que cualquier presente material.

El chavo, al grabar la reacción de su novia al recibir el celular, tenía un plan oculto: hacerle saber que había descubierto el engaño. Al abrir la caja del dispositivo, en la pantalla había un papel con su perfil activo en una aplicación de citas, una evidencia clara de la infidelidad. Este inesperado giro desencadenó una escena llena de disculpas, negaciones y la clásica defensa.

El joven, visiblemente decepcionado, no solo le quitó el iPhone, sino que también terminó la relación en ese mismo instante. El intento de un regalo generoso se transformó en la ruptura de una relación marcada por la traición.