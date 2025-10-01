Redes sociales de Embajada de EU en México, limitadas tras cierre administrativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la falta de asignación de fondos por el cierre administrativo en Estados Unidos, la Embajada de ese país en México informó que su cuentas en la red social X y Facebook no se actualizarán de manera regular, salvo en casos de información urgente sobre seguridad y protección.

A través de un comunicado publicado este miércoles por la mañana, se explicó que los servicios programados de pasaportes y visas tanto en Estados Unidos como en embajadas y consulados en el extranjero continuarán, pero solo en la medida en que la situación lo permita.