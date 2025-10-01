Redes sociales de Embajada de EU en México, limitadas tras cierre administrativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la falta de asignación de fondos por el cierre administrativo en Estados Unidos, la Embajada de ese país en México informó que su cuentas en la red social X y Facebook no se actualizarán de manera regular, salvo en casos de información urgente sobre seguridad y protección.
A través de un comunicado publicado este miércoles por la mañana, se explicó que los servicios programados de pasaportes y visas tanto en Estados Unidos como en embajadas y consulados en el extranjero continuarán, pero solo en la medida en que la situación lo permita.
“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”, se lee en el mensaje oficial.
El enlace oficial para conocer el estado de los servicios consulares y operaciones disponibles es travel.state.gov, donde se actualiza el estatus de los servicios según lo permita el cierre gubernamental.
Este cierre administrativo ha generado incertidumbre entre ciudadanos mexicanos que tienen trámites de visa en curso o viajes programados a Estados Unidos, especialmente para el último trimestre del año, cuando suele incrementarse la demanda de servicios migratorios.
rmr