Rechaza La Luz del Mundo cargos contra Naasón Joaquín; denuncian colusión en su contra

El documento también expresa indignación por la detención de Eva García de Joaquín, madre del líder, y Joram Núñez, su sobrino, quienes fueron señalados por las autoridades como presuntos cómplices en los nuevos cargos federales.

“Creemos que el hecho de presentar cargos penales contra su madre, de 80 años de edad, y su sobrino, demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar al Apóstol de Jesucristo”, se añade en el pronunciamiento.

Además, la institución religiosa acusó la existencia de una presunta colusión entre fiscales, medios de comunicación y personas con intereses específicos, quienes —según la iglesia— estarían manipulando la opinión pública para estigmatizar su fe.

“Corrompen la justicia, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y criminal”, concluye el comunicado fechado el 23 de septiembre en Nueva York.

Cabe recordar que Naasón Joaquín ya cumple una condena de más de 16 años en California por abuso sexual de menores, y que estos nuevos cargos corresponden a un proceso federal independiente que continúa su curso en la corte del Distrito Sur de Nueva York.

rmr