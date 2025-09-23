Rechaza La Luz del Mundo cargos contra Naasón Joaquín; denuncian colusión en su contra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia La Luz del Mundo emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente los nuevos cargos federales presentados en Estados Unidos contra su líder espiritual, Naasón Joaquín García, y denunció una supuesta campaña de persecución en su contra.
De acuerdo con el boletín, difundido este lunes por su Ministerio de Relaciones Públicas, la organización religiosa calificó como “falsas, calumniosas y escandalosas” las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, luego de que se realizara una audiencia en una corte federal de Nueva York.
“Rechazamos los cargos escandalosos, falsos y calumniosos presentados contra el Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García”, señala el comunicado, en el que también se confirma que el líder religioso se declaró no culpable durante la audiencia.
El documento también expresa indignación por la detención de Eva García de Joaquín, madre del líder, y Joram Núñez, su sobrino, quienes fueron señalados por las autoridades como presuntos cómplices en los nuevos cargos federales.
“Creemos que el hecho de presentar cargos penales contra su madre, de 80 años de edad, y su sobrino, demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar al Apóstol de Jesucristo”, se añade en el pronunciamiento.
Además, la institución religiosa acusó la existencia de una presunta colusión entre fiscales, medios de comunicación y personas con intereses específicos, quienes —según la iglesia— estarían manipulando la opinión pública para estigmatizar su fe.
“Corrompen la justicia, manipulan la opinión pública y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y criminal”, concluye el comunicado fechado el 23 de septiembre en Nueva York.
Cabe recordar que Naasón Joaquín ya cumple una condena de más de 16 años en California por abuso sexual de menores, y que estos nuevos cargos corresponden a un proceso federal independiente que continúa su curso en la corte del Distrito Sur de Nueva York.
rmr