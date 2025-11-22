Quiso donar $10 mil, transfirió $100 mil por error y terminó ayudando a un gatito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un gesto de solidaridad se volvió viral en redes sociales luego de que un joven, identificado como Germán, cometiera un error al realizar una transferencia para ayudar a un refugio de gatitos: quería donar $10,000 pero terminó enviando $100,000.
“Soy un pelotudo, encima me re agradecieron”, le escribió incrédulo a su hermana por WhatsApp. La conversación fue publicada por su hermana Ángeles en redes sociales, y en cuestión de horas, la historia se volvió viral entre usuarios que celebraron la equivocación como un acto de gran corazón.
La anécdota se volvió aún más emotiva cuando apareció en los comentarios la persona que cuida al gatito beneficiado, llamado Pulguita, quien agradeció el gesto y compartió un video del pequeño recuperándose. “Hoy ya comió más sólido… gracias por transferir (aunque te hayas equivocado del monto) por el bebé”, escribió la cuidadora.
Desde la cuenta @perfgatitos, el refugio compartió avances sobre la salud del pequeño. Pulguita ahora intenta correr, sigue en tratamiento y recibió un corralito para estar más seguro. En los videos recientes se le ve comiendo, ronroneando y exigiendo cariño.
“Gracias a todos los que se están involucrando por él ♡ sin duda, construir un mundo mejor es posible”, publicaron.
BCT