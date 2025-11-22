Quiso donar $10 mil, transfirió $100 mil por error y terminó ayudando a un gatito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un gesto de solidaridad se volvió viral en redes sociales luego de que un joven, identificado como Germán, cometiera un error al realizar una transferencia para ayudar a un refugio de gatitos: quería donar $10,000 pero terminó enviando $100,000.

“Soy un pelotudo, encima me re agradecieron”, le escribió incrédulo a su hermana por WhatsApp. La conversación fue publicada por su hermana Ángeles en redes sociales, y en cuestión de horas, la historia se volvió viral entre usuarios que celebraron la equivocación como un acto de gran corazón.