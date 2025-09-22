¿Quién reconoce a Palestina? Así votan los países del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de tres décadas de la proclamación del Estado de Palestina en 1988, la mayoría de los países del mundo han reconocido oficialmente su soberanía. De acuerdo con las visualizaciones geopolíticas recientes, más de 140 países han reconocido a Palestina como Estado, principalmente en América Latina, África, Asia y Medio Oriente.
Entre las naciones que han reconocido a Palestina como Estado independiente se encuentran México, Brasil, Argentina, Colombia, India, Rusia, China, Sudáfrica y casi toda África y América del Sur. Este reconocimiento suele implicar el establecimiento de embajadas, apoyo en votaciones de organismos multilaterales y respaldo político a la autodeterminación del pueblo palestino.
En contraste, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Japón e Israel aún no han otorgado reconocimiento formal, aunque algunos mantienen relaciones consulares o económicas con la Autoridad Nacional Palestina.
Recientemente, el gobierno de Francia ha dado su reconocimiento oficial, lo que podría abrir la puerta a más países europeos que hasta ahora se han mantenido neutrales. De concretarse, esto representaría un cambio significativo en la correlación internacional sobre el tema.
BCT