¿Quién reconoce a Palestina? Así votan los países del mundo

Entre las naciones que han reconocido a Palestina como Estado independiente se encuentran México, Brasil, Argentina, Colombia, India, Rusia, China, Sudáfrica y casi toda África y América del Sur. Este reconocimiento suele implicar el establecimiento de embajadas, apoyo en votaciones de organismos multilaterales y respaldo político a la autodeterminación del pueblo palestino.

En contraste, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Japón e Israel aún no han otorgado reconocimiento formal, aunque algunos mantienen relaciones consulares o económicas con la Autoridad Nacional Palestina.