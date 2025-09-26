¿Quién mueve los hilos? Así operan las granjas de bots globales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo cada vez más digitalizado, los bots —programas informáticos diseñados para ejecutar tareas automatizadas— se han convertido en armas de doble filo. Su capacidad para automatizar procesos útiles, como la atención al cliente o el análisis de datos, contrasta con su uso en operaciones masivas de manipulación, desinformación y fraude digital.

¿Pero de dónde vienen los bots que inundan las redes sociales y manipulan conversaciones? La respuesta lleva a un fenómeno tan invisible como poderoso: las granjas de bots.

Se trata de instalaciones —físicas o virtuales— donde se controlan miles o incluso millones de cuentas automatizadas que simulan actividad humana. Respaldadas por servidores potentes y software especializado, estas granjas son utilizadas para amplificar mensajes, alterar tendencias en redes sociales o generar tráfico web falso.