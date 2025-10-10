¿Quién es María Corina Machado, la nueva Nobel de la Paz?

A través de su trayectoria política y social, Machado ha sido una figura clave en la articulación de la oposición democrática en su país. Fundadora de Súmate, organización enfocada en promover elecciones libres y justas, ha trabajado desde hace más de dos décadas para fortalecer la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

"Se trataba de elegir entre votos y balas", expresó en su momento, subrayando el compromiso con la vía democrática incluso en los momentos más críticos del país.

En 2023, anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, pero fue inhabilitada por el régimen, lo que la obligó a vivir en la clandestinidad. Aun así, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien fue reconocido por amplios sectores como el verdadero ganador de los comicios, a pesar de que el gobierno se atribuyó la victoria.