¿Qué paso con Shawn Bradley, basquetbolista que apareció en Space Jam?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Qué paso con Shawn Bradley?, exjugador de la NBA recordado por su aparición en la película Space Jam junto a Michael Jordan.

Hace 4 años quedó paralizado tras un accidente ocurrido mientras andaba en bicicleta cerca de su casa en Utah, Estados Unidos. El accidente ocurrió el 20 de enero de 2021, cuando Bradley fue embestido por un vehículo por detrás a solo una cuadra de su hogar en St. George, Utah.

Como consecuencia del impacto, Bradley sufrió una lesión traumática en la médula espinal, lo que lo dejó paralizado.

A pesar del duro golpe, el exdeportista ha decidido utilizar su experiencia para promover la seguridad en el ciclismo urbano, una causa que ahora abraza con determinación.