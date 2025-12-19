¿Qué contienen los archivos de Epstein? EU los libera y activa fila virtual

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos inició la liberación oficial de los archivos del caso Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (Epstein Files Transparency Act, H.R. 4405), que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar documentos no clasificados relacionados con el financiero acusado de tráfico sexual.
La publicación ha generado una alta demanda de consultas, lo que provocó que el acceso a la plataforma oficial del DOJ se realice mediante una fila o cola virtual de espera, mientras el sistema procesa las solicitudes de los usuarios.
Los materiales dados a conocer incluyen:
📄 Registros judiciales federales y estatales
⚖️ Documentos del Departamento de Justicia
📂 Archivos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA)
🏛️ Información difundida por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes
El DOJ señaló que el repositorio será actualizado de manera continua conforme se identifiquen más documentos elegibles para su publicación.
Debido al volumen extremadamente alto de búsquedas, el portal oficial muestra un aviso que coloca a los usuarios en una cola automática, informando que el acceso se otorgará conforme avance la disponibilidad del sistema. La medida busca evitar la saturación del sitio y garantizar su funcionamiento.
Las autoridades aclararon que muchos documentos contienen redacciones previas y adicionales, principalmente para:
Proteger la identidad de víctimas
Ocultar datos personales sensibles
Atender preocupaciones legales y de seguridad
En archivos de audio, los nombres y datos identificables fueron sustituidos por tonos sólidos, de acuerdo con los lineamientos del DOJ.
Entre los documentos liberados se incluye información relacionada con Ghislaine Maxwell, excolaboradora cercana de Epstein, quien cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por su participación en delitos de tráfico sexual.
El Departamento de Justicia advirtió que algunos documentos contienen descripciones de agresiones sexuales, por lo que ciertas secciones del archivo pueden no ser aptas para todos los lectores.
