¿Qué contienen los archivos de Epstein? EU los libera y activa fila virtual

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos inició la liberación oficial de los archivos del caso Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (Epstein Files Transparency Act, H.R. 4405), que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar documentos no clasificados relacionados con el financiero acusado de tráfico sexual.

La publicación ha generado una alta demanda de consultas, lo que provocó que el acceso a la plataforma oficial del DOJ se realice mediante una fila o cola virtual de espera, mientras el sistema procesa las solicitudes de los usuarios.

Archivos del caso Epstein: qué documentos se liberaron

Los materiales dados a conocer incluyen:

📄 Registros judiciales federales y estatales

⚖️ Documentos del Departamento de Justicia

📂 Archivos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA)

🏛️ Información difundida por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes

El DOJ señaló que el repositorio será actualizado de manera continua conforme se identifiquen más documentos elegibles para su publicación.