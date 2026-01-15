Putin respalda a Cuba ante presiones de EE.UU.: “Defenderán su soberanía con todas sus fuerzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su respaldo a la soberanía de Cuba frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos, y aseguró que su gobierno se solidariza con la determinación del pueblo cubano de defender su independencia con todas sus fuerzas.
“Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas”, afirmó Putin.
Las declaraciones se dieron durante la ceremonia oficial de presentación de cartas credenciales a embajadores extranjeros, entre ellos el nuevo jefe de la legación cubana en Moscú, Enrique Orta González, en el Gran Palacio del Kremlin.
Durante su discurso, Putin subrayó que Rusia y Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas, al tiempo que destacó la simpatía mutua entre los pueblos de ambos países como base de esa alianza histórica.
“Quiero destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas”, expresó el mandatario ruso.
Además, hizo referencia a la cooperación bilateral actual, que incluye proyectos conjuntos en los sectores de:
Energía
Metalurgia
Infraestructura de transporte
Medicina
Intercambios culturales y humanitarios
Putin sostuvo que estas áreas reflejan una relación dinámica que continúa fortaleciéndose en medio de un contexto internacional complejo.
Las declaraciones de Putin se dan en un momento en que las tensiones entre Cuba y Estados Unidos han vuelto a escalar, especialmente tras la situación en Venezuela, donde el expresidente Donald Trump emitió declaraciones sobre un posible colapso del régimen cubano.
“Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano. Vamos a terminar hablando de Cuba porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente”, expresó Trump en su momento.
El respaldo de Rusia, expresado al más alto nivel, se interpreta como un gesto de apoyo político y diplomático hacia el gobierno cubano, frente a las presiones externas y los desafíos económicos que enfrenta la isla.
mrh