Putin respalda a Cuba ante presiones de EE.UU.: “Defenderán su soberanía con todas sus fuerzas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró su respaldo a la soberanía de Cuba frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos, y aseguró que su gobierno se solidariza con la determinación del pueblo cubano de defender su independencia con todas sus fuerzas.

“Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia y apoyo a nuestros amigos cubanos, y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas”, afirmó Putin.